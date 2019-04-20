toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ

Монако підготував спеціальний комплект форми на підтримку Нотр-Дам де Парі

07:30 244 Читать на русском
Монако підготував спеціальний комплект форми на підтримку Нотр-Дам де Парі
ФК Монако

Монако проведе матч 33-го туру французької Ліги 1 проти ПСЖ у спеціальних футболках з нашивками на підтримку собору Паризької Богоматері.

 

На передній частині футболок монегасків буде розміщене зображення святої Девоти, покровительки Монако, а також Нотр-Дама.

ПСЖ пообіцяв допомогти з відновленням собору Нотр-Дам де Парі

Після зустрічі футболки будуть передані єпархії Монако і виставлені на продаж. Зібрані кошти пожертвують на реконструкцію собору.

Матч ПСЖ – Монако відбудеться 21 квітня в Парижі на стадіоні Парк де Пренс, стартовий свисток пролунає о 21:00.

Нотр-Дам де Парі у вогні: як футбольний світ оплакує трагедію легендарного Собору

Теги
Монако Монако Франція Футбольна форма ПСЖ - Монако
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
14
хв
Манчестер Сіті
14:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук