Монако підготував спеціальний комплект форми на підтримку Нотр-Дам де Парі

Монако проведе матч 33-го туру французької Ліги 1 проти ПСЖ у спеціальних футболках з нашивками на підтримку собору Паризької Богоматері.

На передній частині футболок монегасків буде розміщене зображення святої Девоти, покровительки Монако, а також Нотр-Дама.

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Після зустрічі футболки будуть передані єпархії Монако і виставлені на продаж. Зібрані кошти пожертвують на реконструкцію собору.

Матч ПСЖ – Монако відбудеться 21 квітня в Парижі на стадіоні Парк де Пренс, стартовий свисток пролунає о 21:00.

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