ПСЖ пообіцяв допомогти з відновленням собору Нотр-Дам де Парі

Паризький клуб виступив із заявою щодо собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі), який сильно постраждав внаслідок масштабної пожежі, що сталася напередодні, 15 квітня.

"Після пожежі, яка спустошила частина собору Паризької Богоматері, Парі Сен-Жермен розділяє емоції усіх парижан, французького народу і людей зі всього світу, хто був вражений і засмучений цією катастрофою.

Клуб вже почав об'єднувати всіх своїх ключових співвласників, основних партнерів і величезне співтовариство шанувальників в Парижі та за кордоном, щоб взяти участь у низці ініціатив – заходів зі збору коштів, які стануть частиною величезної кампанії по відновленню собору в наступні роки.

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Парі Сен-Жермен також висловлює своє захоплення і солідарність паризькій пожежній бригаді. Рішучість і відвага пожежників дозволила подолати полум'я і обмежити масштаби збитку. Клуб також надасть підтримку вогнеборцям", – йдеться у заяві ПСЖ.

Нагадаємо, 15 квітня частину Собору Паризької Богоматері охопила масштабна пожежа. Рятувальникам вдалось її ліквідувати лише через 9 годин. Вогонь зруйнував верхню частину шпиля храму, годинник і значну частину покрівлі, також сильно постраждали вітражі. Кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися. Керівництво Франції пообіцяло відновити Нотр-Дам.