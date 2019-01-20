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Монако – Страсбур – 1:5 – відео голів та огляд матчу

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Монако – Страсбур – 1:5 – відео голів та огляд матчу
Монако – Страсбур / твіттер Монако

Монако зазнав ганебного розгрому від Страсбура в рідних стінах. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Франція, Ліга 1, 21-й тур

Монако – Страсбур – 1:5

Голи: Фалькао, 22 – Ажорк, 12, 68, Томасон, 17, Сіссоко, 63, Фофана, 90+4

Вилучення: Налдо, 7 – Мітровіч, 69

Ліга 1: ПСЖ з хокейним рахунком переміг Генгам, гольова феєрія Монако та Страсбура

Уже на старті матчу стало зрозуміло, що вечір буде важким для монегасків. На 7-й хвилині наддосвідчений Налдо отримав пряму червону картку й залишив господарів у меншості. Страсбур швидко забив два голи зусиллями Ажорка та Томасона, але Фалькао на 22-й хвилині трохи додав інтриги.

Проте, надалі забивали лише ельзасці. Упродовж п'яти хвилин у середині другого тайму забили Сіссоко та Ажорк, а Фофана в доданий арбітром час зробив рахунок відверто непристойним.

Джерело: MEGOGO
Франція21 турЛуї ІІ (Монако)

Монако - Страсбур: Субота 19 січня 2019

Монако
Матч завершено
1 : 5
Страсбур
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Відеоновини Франція Страсбур Страсбур Монако - Страсбур Монако Монако
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