Монако – Страсбур – 1:5 – відео голів та огляд матчу

Монако зазнав ганебного розгрому від Страсбура в рідних стінах. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Франція, Ліга 1, 21-й тур

Монако – Страсбур – 1:5

Голи: Фалькао, 22 – Ажорк, 12, 68, Томасон, 17, Сіссоко, 63, Фофана, 90+4

Вилучення: Налдо, 7 – Мітровіч, 69

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Уже на старті матчу стало зрозуміло, що вечір буде важким для монегасків. На 7-й хвилині наддосвідчений Налдо отримав пряму червону картку й залишив господарів у меншості. Страсбур швидко забив два голи зусиллями Ажорка та Томасона, але Фалькао на 22-й хвилині трохи додав інтриги.

Проте, надалі забивали лише ельзасці. Упродовж п'яти хвилин у середині другого тайму забили Сіссоко та Ажорк, а Фофана в доданий арбітром час зробив рахунок відверто непристойним.