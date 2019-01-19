Ліга 1: ПСЖ з хокейним рахунком переміг Генгам, гольова феєрія Монако та Старсбурга

ПСЖ каменя на камені не залишив від Генгама

Відбулися матчі 21-го туру французької Ліги 1. ПСЖ каменя на камені не залишив від Генгама. Страсбург розгромно переміг Монако, Нім мінімально поступився Тулузі, а Реймс і Ніцца розписали нічию.

Франція, Ліга 1, 21-й тур

ПСЖ – Генгам – 9:0

Голи: Неймар, 11, 68 Мбаппе, 37, 45, 80 Кавані, 59,66, 75, Меньє, 83

Монако – Страсбур – 1:5

Голи: Фалькао, 22 – Ажорк, 12, 68, Томасон, 17, Сіссоко, 63, Фофана, 90+4

Вилучення: Налдо, 7 – Мітровіч 69

Нім – Тулуза – 0:1

Гол: Саного, 41

Реймс – Ніцца – 1:1

Голи: Кудін, 12 – Вальтер 90+9 (пен.)

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ПСЖ з непристойним рахунком знищив Генгам. Атакувальне тріо Неймар – Кавані – Мбаппе на трьох оформили 8 (!) голів у ворота Генгама, а довершив розгром Меньє, який забив на 83-й хвилині.

Монако розгромно поступився Страсбуру в матчі з двома вилученнями. Досвідчений Налдо залишив монегасків вдесятьох вже на 7-й хвилині. На влучний удар Ажорка та Томасона Монако спромігся відповісти влучнним пострілом Фалькао. У другому таймі Страсбур забив ще тричі, встановши остаточний рахунок у матчі 5:1.

У протистоянні Німа та Тулузи єдиний гол у зустрічі оформив Саного, який відзначився під занавіс першого тайму. Ніцца на 99-й хвилині матчу зуміла вирвати нічию у Реймса.