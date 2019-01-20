Монако – Страсбур – 1:5 – видео голов и обзор матча

Монако потерпел позорный разгром от Страсбура в родных стенах. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Франция, Лига 1, 21-й тур

Монако – Страсбур – 1:5

Голы: Фалькао, 22 – Ажорк, 12, 68, Томассон, 17, Сиссоко, 63, Фофана, 90+4

Удаление: Налдо, 7 – Митрович, 69

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Уже на старте матча стало понятно, что вечер будет тяжелым для монегасков. На 7-й минуте опытнейший Налдо получил прямую красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве. Страсбур быстро забил два гола усилиями Ажорка и Томассона, но Фалькао на 22-й минуте немного добавил интриги.

Однако, в дальнейшем забивали только эльзасцы. В течение пяти минут в середине второго тайма забили Сиссоко и Ажорк, а Фофана в добавленное арбитром время сделал счет откровенно неприличным.