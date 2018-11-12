Монако – ПСЖ – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Аутсайдер Ліги 1 Монако в 13 турі вдома зазнав розгромної поразки від лідера таблиці ПСЖ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Монако в рамках 13 туру Ліги 1 вдома приймав ПСЖ. Безвиграшна серія "монегасків" до цього поєдинку складала вже 15 матчів. У цьому протистоянні катастрофічний показник Монако збільшився до 16.

ПСЖ знищив Монако завдяки історичному хет-трику Кавані – чорна смуга монегасків триває

Парижани катком проїхались по господарях. Хет-триком відзначився Едінсон Кавані, а поставив крапку в зустрічі Неймар. ПСЖ має 13 перемог у 13 стартових турах, збільшуючи рекорд чемпіонату. Монако з 7 очками знаходиться в зоні вильоту Ліги 1. Тьєррі Анрі наразі не здобув жодної перемоги в статусі головного тренера.

Чемпіонат Франції, 13 тур

Монако – ПСЖ – 0:4

Голи: Кавані, 4, 11, 54, Неймар, 63 (пен)