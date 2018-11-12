Монако – ПСЖ – 0:4 – видео голов и обзор матча

Аутсайдер Лиги 1 в Монако 13 туре дома потерпел разгромное поражение от лидера таблицы ПСЖ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Монако в рамках 13 тура Лиги 1 дома принимал ПСЖ. Безвыигрышная серия "монегасков" к этому поединку составляла уже 15 матчей. В этом противостоянии катастрофический показатель Монако увеличился до 16.

ПСЖ уничтожил Монако благодаря историческому хет-трику Кавани – черная полоса монегасков продолжается

Парижане катком проехались по хозяевам. Хет-триком отметился Эдинсон Кавани, а поставил точку во встрече Неймар. ПСЖ одержал 13 побед в 13 стартовых турах, увеличивая рекорд чемпионата. Монако с 7 очками находится в зоне вылета Лиги 1. Тьерри Анри пока не добыл ни одной победы в статусе главного тренера.

Чемпионат Франции, 13 тур

Монако – ПСЖ – 0:4

Голы: Кавани, 4, 11, 54, Неймар, 63 (пен)