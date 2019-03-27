Молодіжна збірна України віддасть призові за перемогу в Antalya Cup центру соціально-психологічної реабілітації дітей

Збірна України U-21 стала переможцем міжнародного турніру Antalya Cup в турецькому Белеку.

Підопічні Руслана Ротаня перемогли однолітків з Македонії (3:1) та Казахстану (2:0), а також зіграли внічию з Латвією (1:1). "Синьо-жовті" набрали 7 очок та стали тріумфаторами турніру.

Збірна України U-21 не втримала перемогу над Латвією, але залишилась лідером Antalya Cup

"Призовий фонд в розмірі 3 тисяч євро хлопці вирішили передати запорізькому центру соціально-психологічної реабілітації дітей, який молодіжна збірна України курує з вересня 2018", – повідомив представник ФФУ Кирило Кучер на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, что цей турнір був одним з етапів підготовки команд до офіційних змагань. У відбірковому турнірі Євро-2021 українці стартують 6 вересня матчем з однолітками із Фінляндії.

Молодіжна збірна України стала переможцем Antalya Cup – Ротань здобув перший трофей у тренерській кар'єрі