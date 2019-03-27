Молодежная сборная Украины отдаст призовые за победу в Antalya Cup центру социально-психологической реабилитации детей

Сборная Украины U-21 стала победителем международного турнира Antalya Cup в турецком Белеке.

Подопечные Руслана Ротаня победили сверстников из Македонии (3:1) и Казахстана (2:0), а также сыграли вничью с Латвией (1:1). "Сине-желтые" набрали 7 очков и стали триумфаторами турнира.

Сборная Украины U-21 не удержала победу над Латвией, но осталась лидером Antalya Cup

"Призовой фонд в размере 3 тысяч евро ребята решили передать запорожскому центру социально-психологической реабилитации детей, который молодежная сборная Украины курирует с сентября 2018", – сообщил представитель ФФУ Кирилл Кучер на своей странице в Фейсбук.

Напомним, что этот турнир был одним из этапов подготовки команд к официальным соревнованиям. В отборочном турнире Евро-2021 украинцы стартуют 6 сентября матчем со сверстниками из Финляндии.

Молодежная сборная Украины стала победителем Antalya Cup – Ротань завоевал первый трофей в тренерской карьере