"Молодий Аль Пачіно" – Фонсека вразив вболівальників незвичним виглядом на матчі Ліги Європи

Головний наставник Роми Паулу Фонсека ретельно підбирає гардероб перед поєдинками своєї команди.

Рома завітала у гості до Гента в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

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Незважаючи на те, що основними дійовими особами зустрічі є гравці, частину уваги вболівальників забрав собі наставник римлян Паулу Фонсека, а точніш його головний убір. Португальський фахівець з'явився на лаві у стильному кашкеті.

Коментатор матчу на ТК Футбол 2 Андрій Маліновський порівняв Фонсеку з відомим голівудським актором Аль Пачіно.

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