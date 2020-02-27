"Молодий Аль Пачіно" – Фонсека вразив вболівальників незвичним виглядом на матчі Ліги Європи

Головний наставник Роми Паулу Фонсека ретельно підбирає гардероб перед поєдинками своєї команди.
Рома завітала у гості до Гента в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.
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Незважаючи на те, що основними дійовими особами зустрічі є гравці, частину уваги вболівальників забрав собі наставник римлян Паулу Фонсека, а точніш його головний убір. Португальський фахівець з'явився на лаві у стильному кашкеті.
Коментатор матчу на ТК Футбол 2 Андрій Маліновський порівняв Фонсеку з відомим голівудським актором Аль Пачіно.
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