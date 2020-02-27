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"Молодий Аль Пачіно" – Фонсека вразив вболівальників незвичним виглядом на матчі Ліги Європи

21:10 818 Читать на русском
"Молодий Аль Пачіно" – Фонсека вразив вболівальників незвичним виглядом на матчі Ліги Європи
Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтар

Головний наставник Роми Паулу Фонсека ретельно підбирає гардероб перед поєдинками своєї команди.

25’ Джонатан Девід
 
Джастін Клюйверт 29’
25’ Джонатан Девід
29’ Джастін Клюйверт

Рома завітала у гості до Гента в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

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Незважаючи на те, що основними дійовими особами зустрічі є гравці, частину уваги вболівальників забрав собі наставник римлян Паулу Фонсека, а точніш його головний убір. Португальський фахівець з'явився на лаві у стильному кашкеті.

Коментатор матчу на ТК Футбол 2 Андрій Маліновський порівняв Фонсеку з відомим голівудським актором Аль Пачіно.

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Теги
Ліга Європи Рома Рома футбольні курйози Паулу Фонсека Паулу Фонсека Гент - Рома
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