toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Гент – Рома: Безус і Пластун намагаються вибити Фонсеку та Мхітаряна з Ліги Європи – онлайн-трансляція

19:50 466 Читать на русском
Гент – Рома: Безус і Пластун намагаються вибити Фонсеку та Мхітаряна з Ліги Європи – онлайн-трансляція
Гент – Рома: онлайн-трансляція матчу

Рома зустрічається з Гентом в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи Гент – Рома розпочнеться о 19:55 за київським часом. Телетрансляція доступна на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Нагадаємо, що перша половина протистояння в Римі завершилася мінімальною перемогою команди Фонсеки. Ігорю Пластуну та Роману Безусу, які вийшли сьогодні в старті Гента, потрібно створити диво, щоб пройти в наступний раунд.

Рома мінімально здолала Гент в 1/16 фіналу ЛЄ: продовження кризи римлян, активні Пластун і Безус, Генту бракує Яремчука

Стартові склади

Гент: Камінскі – Кастро-Монтес, Пластун, Нгаду-Нгаджи, Мохамаді – Кумс, Овусу, Оджіджа – Депуатр, Безус, Девід.

Запасні: Коосеманс, Чакветадзе, Ніангбо, Квілітая, Марре, Лустіг, Году.

Рома: Пау Лопес – Спінаццола, Манчіні, Смоллінг, Коларов – Верету, Крістанте – К.Перес, Мхітарян, Клюйверт – Джеко.

Запасні: Фусато, Вільяр, Четін, Ундер, Сантон, Калініч, Фасіо.

blog_ava
Бенфіка – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи
08:00
13036
Теги
Ліга Європи Українці за кордоном Роман Безус Роман Безус Гент - Рома Рома Рома Гент Гент Ігор Пластун Ігор Пластун
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
9
хв
Бенфіка
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук