Гент – Рома: Безус і Пластун намагаються вибити Фонсеку та Мхітаряна з Ліги Європи – онлайн-трансляція

Рома зустрічається з Гентом в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи Гент – Рома розпочнеться о 19:55 за київським часом. Телетрансляція доступна на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Нагадаємо, що перша половина протистояння в Римі завершилася мінімальною перемогою команди Фонсеки. Ігорю Пластуну та Роману Безусу, які вийшли сьогодні в старті Гента, потрібно створити диво, щоб пройти в наступний раунд.

Рома мінімально здолала Гент в 1/16 фіналу ЛЄ: продовження кризи римлян, активні Пластун і Безус, Генту бракує Яремчука

Стартові склади

Гент: Камінскі – Кастро-Монтес, Пластун, Нгаду-Нгаджи, Мохамаді – Кумс, Овусу, Оджіджа – Депуатр, Безус, Девід.

Запасні: Коосеманс, Чакветадзе, Ніангбо, Квілітая, Марре, Лустіг, Году.

Рома: Пау Лопес – Спінаццола, Манчіні, Смоллінг, Коларов – Верету, Крістанте – К.Перес, Мхітарян, Клюйверт – Джеко.

Запасні: Фусато, Вільяр, Четін, Ундер, Сантон, Калініч, Фасіо.