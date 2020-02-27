"Молодой Аль Пачино" – Фонсека поразил болельщиков необычным видом на матче Лиги Европы

Главный наставник Ромы Паулу Фонсека тщательно подбирает гардероб перед поединками своей команды.

Рома приехала в гости к Генту в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

Безус и Пластун пытаются выбить Фонсеку и Мхитаряна из Лиги Европы – онлайн-трансляция

Несмотря на то, что основными действующими лицами встречи являются игроки, часть внимания болельщиков забрал себе наставник римлян Паулу Фонсека, а точнее его головной убор. Португальский специалист появился на скамейке в стильном картузе.

Комментатор матча на ТК Футбол 2 Андрей Малиновский сравнил Фонсеку с известным голливудским актером Аль Пачино.

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