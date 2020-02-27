toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
БЕНФИКА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ГЕНТ - РОМА

"Молодой Аль Пачино" – Фонсека поразил болельщиков необычным видом на матче Лиги Европы

21:10 245 Читати українською
"Молодой Аль Пачино" – Фонсека поразил болельщиков необычным видом на матче Лиги Европы
Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтер

Главный наставник Ромы Паулу Фонсека тщательно подбирает гардероб перед поединками своей команды.

25’ Джонатан Дэвид
 
Джастин Клюйверт 29’
25’ Джонатан Дэвид
29’ Джастин Клюйверт

Рома приехала в гости к Генту в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

Безус и Пластун пытаются выбить Фонсеку и Мхитаряна из Лиги Европы – онлайн-трансляция

Несмотря на то, что основными действующими лицами встречи являются игроки, часть внимания болельщиков забрал себе наставник римлян Паулу Фонсека, а точнее его головной убор. Португальский специалист появился на скамейке в стильном картузе.

Комментатор матча на ТК Футбол 2 Андрей Малиновский сравнил Фонсеку с известным голливудским актером Аль Пачино.

Динамо і Ребров від нього відмовилися: чому для Вісенте Гомеса настав момент істини

blog_ava
Бенфика – Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы
10:07
11321
Теги
Лига Европы Рома Рома футбольные курьёзы Паулу Фонсека Паулу Фонсека Гент - Рома
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
32
мин
СК Днепр-1
19:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук