Мольде – Арсенал – 0:3 – відео голів та огляд матчу
07:30 - Читать на русском
Мольде приймав Лестер в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів на Футбол 24.
завершено
Ніколя Пепе 50’
Райсс Нельсон 55’
Фалорін Балогун 83’
50’ Ніколя Пепе
55’ Райсс Нельсон
83’ Фалорін Балогун
Незважаючи на домінацію Арсенала, перший тайм завершився без забитих м'ячів, а вже після перерви лондонці упіймали кураж.
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Відкрив рахунок у матчі хавбек "канонірів" Ніколя Пепе красивим ударом у дальню дев'ятку. Згодом Нелсон та Балгун довели рахунок до розгромного.
Перемога гарантувала Арсеналу вихід у плей-офф турніру з першої сходинки, Мольде розташувався на другому місці з 6-ма очками.
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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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