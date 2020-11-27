Мольде приймав Лестер в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів на Футбол 24.

Незважаючи на домінацію Арсенала, перший тайм завершився без забитих м'ячів, а вже після перерви лондонці упіймали кураж.

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Відкрив рахунок у матчі хавбек "канонірів" Ніколя Пепе красивим ударом у дальню дев'ятку. Згодом Нелсон та Балгун довели рахунок до розгромного.

Перемога гарантувала Арсеналу вихід у плей-офф турніру з першої сходинки, Мольде розташувався на другому місці з 6-ма очками.

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