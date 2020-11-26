Ліга Європи, груповий етап, 4-й тур

Група А

ЦСКА Софія – Янг Бойз – 0:1

Гол: Нгаме, 34

Група В

Мольде – Арсенал – 0:3

Голи: Пепе, 50, Нелсон, 55, Балгун, 83

Група G

Брага – Лестер – 3:3

Голи: Елмустраті, 4, Паулінью, 24, Франсержіу, 90 – Барнс, 9, Томас, 78, Варді, 90+5

Група H

Лілль – Мілан – 1:1

Голи: Бамба, 65 – Кастільєхо, 46

Спарта Прага – Селтік – 4:1

Голи: Ганцко, 27, Юліш, 38, 80, Плавшіч, 90+4 – Едуар, 15

Зоря розгромила АЕК і взяла реванш у Лізі Європи, скориставшись грандіозним подарунком Шахова

Янг Бойз завдяки єдиному голу у першому таймі обіграв ЦСКА Софія та піднявся на другу сходинку групи А, залишивши болгар на дні квартету.

Арсенал на виїзді прогнозовано не залишив шансів Мольде, відвантаживши шведам три м'ячі без відповіді. Такий результат гарантує "канонірам" вихід у плей-офф турніру з першої сходинки.

Брага та Лестер влаштували справжню перестрілку. Суперники обмінялись швидкими голами, а до свистка на перерву португальці зуміли вийти вперед. У другій половині гри представник АПЛ відігрався. Перед фінальним свистком трапився справжній трилер, спочатку господарі відзначились, а на 90+5 хвилині Варді все ж вирвав нічию, яка дещо покращила шанси Зорі на теоретичний вихід з групи.

Мілан відкрив рахунок у матчі з Ліллем одразу після перерви завдяки влучному удару Кастільєхо. Проте радість італійців тривала недовго, "доги" зібрались за вирівняли становище, зафіксувавши фінальний рахунок, який лише збільшив інтригу у групі Н. У паралельному матчі Спарта розгромила Селтік та з 6-ма очками має намір поботись з Міланом та Ліллем за плей-офф турніру.

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