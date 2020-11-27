Мольде принимал Лестер в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов на Футбол 24.

Несмотря на доминирование Арсенала, первый тайм завершился без забитых мячей, а уже после перерыва лондонцы поймали кураж.

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Открыл счет в матче хавбек "канониров" Николя Пепе красивым ударом в дальнюю девятку. После этого Нельсон и Балгун довели счет до разгромного.

Победа гарантировала Арсеналу выход в плей-офф турнира с первой строчки, Мольде расположился на втором месте с 6-ю очками.

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