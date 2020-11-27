Мольде – Арсенал – 0:3 – видео голов и обзор матча
07:30 - Читати українською
Мольде принимал Лестер в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов на Футбол 24.
завершено
Николя Пепе 50’
Райсс Нельсон 55’
Фалорин Балогун 83’
50’ Николя Пепе
55’ Райсс Нельсон
83’ Фалорин Балогун
Несмотря на доминирование Арсенала, первый тайм завершился без забитых мячей, а уже после перерыва лондонцы поймали кураж.
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Открыл счет в матче хавбек "канониров" Николя Пепе красивым ударом в дальнюю девятку. После этого Нельсон и Балгун довели счет до разгромного.
Победа гарантировала Арсеналу выход в плей-офф турнира с первой строчки, Мольде расположился на втором месте с 6-ю очками.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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