Модріч: Я б проміняв усі трофеї у своїй кар'єрі на кубок світу

Капітан збірної Хорватії Лука Модріч поділився своїми сподіваннями перед фіналом чемпіонату світу-2018 проти Франції.

"Ніхто не очікував, що ми вийдемо у фінал, але зараз моя команда не зупиниться. Ми продемонструємо нашу найкращу гру, щоб підняти кубок світу над головою, це унікальна можливість.

Я б проміняв усі трофеї у своїй кар'єрі на цей один. Ми готові до зустрічі з Францією", – цитує Луку Модріча офіційний сайт ФІФА.

Франція – Хорватія: прогноз на фінал ЧС-2018

Нагадаємо, що фінал чемпіонату світу-2018 Франція – Хорватія відбудеться 15 липня о 17.00. На шляху до вирішального матчу "картаті" у плей-офф пройшли Данію, Росію та Англію.

Франція – Хорватія: Модріч зробив оригінальну обіцянку на фінал ЧС-2018, або Трохи про Золотий м'яч