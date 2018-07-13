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Модріч: Я б проміняв усі трофеї у своїй кар'єрі на кубок світу

19:25 351 Читать на русском
Модріч: Я б проміняв усі трофеї у своїй кар'єрі на кубок світу
Лука Модріч / Twitter

Капітан збірної Хорватії Лука Модріч поділився своїми сподіваннями перед фіналом чемпіонату світу-2018 проти Франції.

"Ніхто не очікував, що ми вийдемо у фінал, але зараз моя команда не зупиниться. Ми продемонструємо нашу найкращу гру, щоб підняти кубок світу над головою, це унікальна можливість.

Я б проміняв усі трофеї у своїй кар'єрі на цей один. Ми готові до зустрічі з Францією", – цитує Луку Модріча офіційний сайт ФІФА.

Франція – Хорватія: прогноз на фінал ЧС-2018

Нагадаємо, що фінал чемпіонату світу-2018 Франція – Хорватія відбудеться 15 липня о 17.00. На шляху до вирішального матчу "картаті" у плей-офф пройшли Данію, Росію та Англію.

Франція – Хорватія: Модріч зробив оригінальну обіцянку на фінал ЧС-2018, або Трохи про Золотий м'яч

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
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дн
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9
хв
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Франція - Хорватія Хорватія Хорватія Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Лука Модріч Лука Модріч
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