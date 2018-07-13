Модріч: Я б проміняв усі трофеї у своїй кар'єрі на кубок світу

ЧС 2018 — 19:35 1420
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Франція – Хорватія: "голкіперське прокляття Монако" – команду Даліча чекає непросте випробування
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ЧС-2022 пройде у листопаді-грудніСвіт — 17:23 7581
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Золотий хлопчик Сіпріано, який відмовив Барселоні: кого підписав Шахтар на позицію лідера клубуУкраїна — 15:40 6770
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Ярмоленко провів перше тренування з Вест Хемом – Андрій порвав соцмережі своїм фотоАнглія — 14:21 5756
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ЧС-2018: ФІФА забороняє показувати російських вболівальниць під час матчів, український тренер – протиЧС 2018 — 12:59 5105
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