Франція – Хорватія: Модріч зробив оригінальну обіцянку на фінал ЧС-2018, або Трохи про Золотий м'яч

Півзахисник Реала і збірної Хорватії Лука Модріч прокоментував історичний вихід у фінал Чемпіонату світу 2018. Ще ніколи хорвати не досягали такого успіху на великих турнірах.
"Ми досі не можемо повірити, що це відбувається з нами. Команда була феноменальною до кінця. Ми вірили, адже раніше вже 2 рази відігравались.
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Можемо бути щасливі та горді. Це найбільший успіх в історії хорватського спорту, але ми не збираємось зупинятись на досягнутому.
Ми були скромними і не вихвалялись від початку. Казали, що спершу треба пройти групу, а тоді побачимо. Та є одна річ, яка вирізняє нашу команду: ще ніколи ми не були такими єдиними.
Вулиці наших міст не ходять спати. Хорватські вболівальники заслужили це", – розповів Лука хорватським ЗМІ.
Півзахисник Барселони Іван Ракітіч вважає, що настав час для його земляка, який грає у складі принципового суперника Реала, виграти Золотий м'яч. Цікаво, що про це думає Мессі або партнер Луки по золотому сезону в ЛЧ Кріштіану Роналду?
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"Золотий м'яч? Він мене зовсім не цікавить. Серйозно. Я думаю тільки про те, щоб підняти Кубок світу над головою разом з моїми партнерами.
Цього всі ми бажаємо. На полі буде 22 воїни. Франція – найважчий суперник, з яким ми зіграємо на цьому Чемпіонаті світу. Я перефарбую своє волосся, всі ми це зробимо, якщо переможемо", – додав 32-річний капітан Хорватії.
У мережі вже навіть припускають, який колір це може бути. Пасуватиме Модрічу зелений?