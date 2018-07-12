Франція – Хорватія: Модріч зробив оригінальну обіцянку на фінал ЧС-2018, або Трохи про Золотий м'яч

Півзахисник Реала і збірної Хорватії Лука Модріч прокоментував історичний вихід у фінал Чемпіонату світу 2018. Ще ніколи хорвати не досягали такого успіху на великих турнірах.

"Ми досі не можемо повірити, що це відбувається з нами. Команда була феноменальною до кінця. Ми вірили, адже раніше вже 2 рази відігравались.

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Можемо бути щасливі та горді. Це найбільший успіх в історії хорватського спорту, але ми не збираємось зупинятись на досягнутому.

Ми були скромними і не вихвалялись від початку. Казали, що спершу треба пройти групу, а тоді побачимо. Та є одна річ, яка вирізняє нашу команду: ще ніколи ми не були такими єдиними.

Modric: “Balón d’Or? These things don’t worry me, what worries me is winning the World Cup. We will be 22 warriors on the pitch. France will be the toughest opponent we’ll face in this World Cup and if we win, I will dye my hair, we all will!” pic.twitter.com/uytkjtElKY — SB (@Realmadridplace) 12 липня 2018 р.

Вулиці наших міст не ходять спати. Хорватські вболівальники заслужили це", – розповів Лука хорватським ЗМІ.

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч вважає, що настав час для його земляка, який грає у складі принципового суперника Реала, виграти Золотий м'яч. Цікаво, що про це думає Мессі або партнер Луки по золотому сезону в ЛЧ Кріштіану Роналду?

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"Золотий м'яч? Він мене зовсім не цікавить. Серйозно. Я думаю тільки про те, щоб підняти Кубок світу над головою разом з моїми партнерами.

Цього всі ми бажаємо. На полі буде 22 воїни. Франція – найважчий суперник, з яким ми зіграємо на цьому Чемпіонаті світу. Я перефарбую своє волосся, всі ми це зробимо, якщо переможемо", – додав 32-річний капітан Хорватії.

У мережі вже навіть припускають, який колір це може бути. Пасуватиме Модрічу зелений?