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Франція – Хорватія: Модріч зробив оригінальну обіцянку на фінал ЧС-2018, або Трохи про Золотий м'яч

13:34 3352 Читать на русском
Франція – Хорватія: Модріч зробив оригінальну обіцянку на фінал ЧС-2018, або Трохи про Золотий м'яч
Лука Модріч – один з героїв Чемпіонату світу 2018

Півзахисник Реала і збірної Хорватії Лука Модріч прокоментував історичний вихід у фінал Чемпіонату світу 2018. Ще ніколи хорвати не досягали такого успіху на великих турнірах.

"Ми досі не можемо повірити, що це відбувається з нами. Команда була феноменальною до кінця. Ми вірили, адже раніше вже 2 рази відігравались.

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Можемо бути щасливі та горді. Це найбільший успіх в історії хорватського спорту, але ми не збираємось зупинятись на досягнутому.

Ми були скромними і не вихвалялись від початку. Казали, що спершу треба пройти групу, а тоді побачимо. Та є одна річ, яка вирізняє нашу команду: ще ніколи ми не були такими єдиними.

Вулиці наших міст не ходять спати. Хорватські вболівальники заслужили це", – розповів Лука хорватським ЗМІ.

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч вважає, що настав час для його земляка, який грає у складі принципового суперника Реала, виграти Золотий м'яч. Цікаво, що про це думає Мессі або партнер Луки по золотому сезону в ЛЧ Кріштіану Роналду?

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"Золотий м'яч? Він мене зовсім не цікавить. Серйозно. Я думаю тільки про те, щоб підняти Кубок світу над головою разом з моїми партнерами.

Цього всі ми бажаємо. На полі буде 22 воїни. Франція – найважчий суперник, з яким ми зіграємо на цьому Чемпіонаті світу. Я перефарбую своє волосся, всі ми це зробимо, якщо переможемо", – додав 32-річний капітан Хорватії.

У мережі вже навіть припускають, який колір це може бути. Пасуватиме Модрічу зелений?

Лука Модріч – це щось надзвичайне. Людина у 32 роки створює 16 гольових моментів на ЧС-2018 і веде маленьку Хорватію до титулу чемпіонів світу. При цьому він відіграв 3 овертайми поспіль у плей-офф, але по ньому цього майже не видно! На кубковій стадії Чемпіонату світу 2018 хорвати програвали Данії, Росії та Англії, однак проявили нереальну волю до перемоги і створили камбеки.

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А після гри іспанські журналісти із захватом відзначали, як Модріч та Ракітіч "відіграли" ще один тайм – вони терпляче розмовляли зі ВСІМА журналістами, які хотіли щось в них запитати. Чистий клас. Нашим футболістам є чому в них повчитись.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
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56
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Хорватія
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