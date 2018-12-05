Модріч: Не вірю, що епоха Мессі та Роналду закінчилася

Півзахисник збірної Хорватії і Реала Лука Модріч розповів, кому присвятив перемогу у голосуванні за "Золотий м'яч".

"Мабуть, в минулому були гравці, які заслужили "Золотий м'яч", але не отримали його, – наприклад, Хаві, Іньєста або Снейдер.

"Модріч виграв чергову війну – зробив неможливе і домінував у футболі": світові ЗМІ про Золотий м'яч нової ери

Тепер люди нарешті захотіли чогось нового. Це перемога для футболу. Цей приз – за всіх тих, хто заслужив нагороду, але не отримав її.

В історії назавжди залишиться ім'я хорватського гравця, який в епоху Мессі і Роналду зумів виграти "Золотий м'яч".

Модріч, здобувши "Золотий м'яч", встановив рекорд, який не підкорився Мессі та Роналду

Ці футболісти – генії, вони знаходяться на іншому рівні. Вони створили неймовірну історію. Не вірю, що ера цих футболістів закінчилася", – цитує Модріча MAJ.