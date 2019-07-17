Модріч може перейти в Мілан

Хавбек Лука Модріч може покинути мадридський Реал цього літа.

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Керівництво "россонері" провело зустріч з агентами 33-річного півзахисника, на якій пообіцяло Модрічу роль лідера команди у наступному сезоні. Втім, є одна проблема – висока зарплатня власника "Золотого м'яча"-2018. У Реалі він отримує 12 мільйонів євро на сезон, що є доволі значною сумою для міланців.

У сезоні-2018/19 Модріч зіграв за "вершкових" 46 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав вісім результативних передач.

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