"Мода – це не про них", – гравці Манчестер Сіті познущалися над Зінченком

Українцю Олександру Зінченку дісталося від зіркових партнерів через його стиль одягу.

Учора Манчестер Сіті розібрався з Вулверхемптоном та продовжує відставати від Ліверпуля на 4 очки.

Манчестер Сіті – Вулверхемптон: перемога "містян" у півноги, приреченість "вовків" та сумний сигнал для Зінченка

Українець Олександр Зінченко,який не потрапив у заявку на матч, вирішив поспостерігати за розминкою команди біля поля. Кевін де Брюйне, Фабіан Делф та Ніколас Отаменді покепкували з "лука" українця.

"Мода – це не про цих хлопців", – написав Зінченко, виклавши відео в Instagram.