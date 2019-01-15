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"Мода – це не про них", – гравці Манчестер Сіті познущалися над Зінченком

13:15 1362 Читать на русском
"Мода – це не про них", – гравці Манчестер Сіті познущалися над Зінченком
Олександр Зінченко / Фото: Sky Sports

Українцю Олександру Зінченку дісталося від зіркових партнерів через його стиль одягу.

Учора Манчестер Сіті розібрався з Вулверхемптоном та продовжує відставати від Ліверпуля на 4 очки.

Манчестер Сіті – Вулверхемптон: перемога "містян" у півноги, приреченість "вовків" та сумний сигнал для Зінченка

Українець Олександр Зінченко,який не потрапив у заявку на матч, вирішив поспостерігати за розминкою команди біля поля. Кевін де Брюйне, Фабіан Делф та Ніколас Отаменді покепкували з "лука" українця.

"Мода – це не про цих хлопців", – написав Зінченко, виклавши відео в Instagram.

Англія22 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Вулверхемптон: Понеділок 14 січня 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
3 : 0
Вулверхемптон
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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Відеоновини Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Вулверхемптон
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