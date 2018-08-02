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Міжнародний кубок чемпіонів: у напруженому матчі Бенфіка поступилась Ліону

08:41 132 Читать на русском
Міжнародний кубок чемпіонів: у напруженому матчі Бенфіка поступилась Ліону
Ліон святкує перемогу / Фото з соцмереж

Французький Ліон переміг португальську Бенфіку в рамках Міжнародного кубка чемпіонів.

Ще до перерви Ліон майже ні у кого не залишив сумнівів, хто стане переможцем матчу. Після закінчення першого тайму французи вигравали 2:0.

Проте Бенфіка не була згодна з таким розвитком подій і через 15 хвилин після свистка про початок другого тайму, рахунок був рівний 2:2. Португальцям не вдалось втримати гольовий настрій і під завісу поєдинку французи все-таки вирвали перемогу, забивши третій м'яч.

Міжнародний кубок чемпіонів

Бенфіка – Ліон – 2:3

Голи: Піцці, 59, Марселу, (аг.) 64 – Марселу, 40, Траоре, 40, Тер'єр,83

Товариські матчі

Бенфіка - Ліон: Середа 01 серпня 2018

Бенфіка
Матч завершено
2 : 3
Ліон
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