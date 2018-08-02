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Международный кубок чемпионов: в напряженном матче Бенфика уступила Лиону

08:42 37 Читати українською
Международный кубок чемпионов: в напряженном матче Бенфика уступила Лиону
Лион празднует победу / Фото из соцсетей

Французский Лион победил португальскую Бенфику в рамках Международного кубка чемпионов.

Еще до перерыва Лион почти ни у кого не оставил сомнений, кто станет победителем матча. После окончания первого тайма французы выигрывали 2:0.

Однако Бенфика не была согласна с таким развитием событий и через 15 минут после свистка о начале второго тайма, счет был равный 2:2. Португальцам не удалось удержать голевое настроение и под занавес поединка французы все-таки вырвали победу, забив третий мяч.

Международный кубок чемпионов

Бенфика – Лион – 2:3

Голы: Пицци, 59, Марселу, (аг.) 64 – Марселу, 40, Траоре, 40, Терьер, 83

Товарищеские матчи

Бенфика - Лион: Среда 01 августа 2018

Бенфика
Матч окончен
2 : 3
Лион
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