Международный кубок чемпионов: в напряженном матче Бенфика уступила Лиону

Французский Лион победил португальскую Бенфику в рамках Международного кубка чемпионов.

Еще до перерыва Лион почти ни у кого не оставил сомнений, кто станет победителем матча. После окончания первого тайма французы выигрывали 2:0.

Однако Бенфика не была согласна с таким развитием событий и через 15 минут после свистка о начале второго тайма, счет был равный 2:2. Португальцам не удалось удержать голевое настроение и под занавес поединка французы все-таки вырвали победу, забив третий мяч.

Международный кубок чемпионов

Бенфика – Лион – 2:3

Голы: Пицци, 59, Марселу, (аг.) 64 – Марселу, 40, Траоре, 40, Терьер, 83