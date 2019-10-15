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Міністр спорту Франції вимагає від УЄФА покарати збірну Туреччини

11:36 405 Читать на русском
Міністр спорту Франції вимагає від УЄФА покарати збірну Туреччини
Франція – Туреччина – 1:1 / Фото з відкритих джерел

У відбірному матчі до Євро-2020 у групі Н між Францією та Туреччиною стався черговий скандал – турки знову повторили заборонений жест.

76’ Олів'є Жиру
 
Каан Айхан 82’
76’ Олів'є Жиру
82’ Каан Айхан

Міністр Франції у справах молоді та спорту Роксана Марасіняню звернулась до УЄФА з проханням застосувати до збірної Туреччини покарання за військове вітання, яке продемонстрували турецькі футболісти під час матчу 8-го туру відбору Євро-2020 між збірними Франції та Туреччини (1:1).

"Дякую Федерацію футболу Франції та поліції за їх роботу по забезпеченню безпеки під час матчу. Турецькі футболісти зіпсували ці зусилля, продемонструвавши військове вітання, що суперечить духу спорту. Я прошу УЄФА застосувати санкції. Відбір на Євро-2020 ще не пройдений, але Франція знаходиться на правильному шляху. Вітаю Олів'є Жиру з прекрасним голом, який наблизив його до Платіні", – написала Марасіняню у соціальній мережі Твіттер.

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Нагадаємо, футболісти збірної Туреччини у відбірковому матчі Євро-2020 з Францією показали військове вітання – цим жестом гравці підтримали військову операцію армії Туреччини на території Сирії, яку утримують курди. Жест також повторили вболівальники збірної Туреччини на фан-секторі. Цей жест вже демонструвався у матчі кваліфікації Євро-2020 з Албанією. УЄФА критично ставиться до подібних дій, оскільки політичні жести знаходяться під забороною. Ймовірно, УЄФА застосує дисциплінарні санкції до збірної Туреччини.

Роксана Марасіняню – французька плавчиня румунського походження, чемпіонка світу та Європи, срібний призер Олімпійських ігор 2000 року. Міністр спорту Франції (з вересня 2018 року).

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Євро-2020 Туреччина Туреччина Франція Франція Франція - Туреччина Олів'є Жиру Олів'є Жиру
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