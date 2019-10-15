Міністр спорту Франції вимагає від УЄФА покарати збірну Туреччини

У відбірному матчі до Євро-2020 у групі Н між Францією та Туреччиною стався черговий скандал – турки знову повторили заборонений жест.

Міністр Франції у справах молоді та спорту Роксана Марасіняню звернулась до УЄФА з проханням застосувати до збірної Туреччини покарання за військове вітання, яке продемонстрували турецькі футболісти під час матчу 8-го туру відбору Євро-2020 між збірними Франції та Туреччини (1:1).

"Дякую Федерацію футболу Франції та поліції за їх роботу по забезпеченню безпеки під час матчу. Турецькі футболісти зіпсували ці зусилля, продемонструвавши військове вітання, що суперечить духу спорту. Я прошу УЄФА застосувати санкції. Відбір на Євро-2020 ще не пройдений, але Франція знаходиться на правильному шляху. Вітаю Олів'є Жиру з прекрасним голом, який наблизив його до Платіні", – написала Марасіняню у соціальній мережі Твіттер.

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Merci à la @FFF et aux forces de l’ordre pour leur travail afin d’assurer le bon déroulement du match. Les joueurs turcs ont gâché ces efforts en réalisant un salut militaire, contraire à l’esprit sportif. Je demande à @UEFAcom_fr une sanction exemplaire. — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) October 14, 2019

Нагадаємо, футболісти збірної Туреччини у відбірковому матчі Євро-2020 з Францією показали військове вітання – цим жестом гравці підтримали військову операцію армії Туреччини на території Сирії, яку утримують курди. Жест також повторили вболівальники збірної Туреччини на фан-секторі. Цей жест вже демонструвався у матчі кваліфікації Євро-2020 з Албанією. УЄФА критично ставиться до подібних дій, оскільки політичні жести знаходяться під забороною. Ймовірно, УЄФА застосує дисциплінарні санкції до збірної Туреччини.

Роксана Марасіняню – французька плавчиня румунського походження, чемпіонка світу та Європи, срібний призер Олімпійських ігор 2000 року. Міністр спорту Франції (з вересня 2018 року).

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