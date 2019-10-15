Бойова нічия Франції і Туреччини у відеоогляді битви в Парижі

Збірні Франції та Туреччини не виявили сильнішого в матчі відбору до Євро-2020. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Євро-2020, кваліфікація

Група H

Франція – Туреччина – 1:1

Голи: Жиру, 76 – Айхан, 82

Євро-2020, кваліфікація: Англія ефектно оформила вихід з групи, Франція та Туреччина розійшлися миром

Господарі зуміли відкрити рахунок лише в другому таймі. Це Грізманн подав кутовий, а Олів'є Жиру головою точно відправив м'яч повз голкіпера турків. Проте, радість французів була недовгою. На 82-й хвилині "місячні зірки" також зуміли результативно використати стандарт: Чалханоглу навісив зі штрафного, а Каан Айхан виграв другий поверх і переграв Манданда – 1:1!