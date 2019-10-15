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Бойова нічия Франції і Туреччини у відеоогляді битви в Парижі

06:00 111 Читать на русском
Бойова нічия Франції і Туреччини у відеоогляді битви в Парижі
Франція – Туреччина / твіттер збірної Франції

Збірні Франції та Туреччини не виявили сильнішого в матчі відбору до Євро-2020. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

76’ Олів'є Жиру
 
Каан Айхан 82’
76’ Олів'є Жиру
82’ Каан Айхан

Євро-2020, кваліфікація

Група H

Франція – Туреччина – 1:1

Голи: Жиру, 76 – Айхан, 82

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Господарі зуміли відкрити рахунок лише в другому таймі. Це Грізманн подав кутовий, а Олів'є Жиру головою точно відправив м'яч повз голкіпера турків. Проте, радість французів була недовгою. На 82-й хвилині "місячні зірки" також зуміли результативно використати стандарт: Чалханоглу навісив зі штрафного, а Каан Айхан виграв другий поверх і переграв Манданда – 1:1!

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Євро-2020 Туреччина Туреччина Франція Франція Відеоновини Франція - Туреччина
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