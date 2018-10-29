Минай – Динамо: квитки на матч Кубка України коштуватимуть 250 і 400 грн

Минай буде продавати квитки на матч проти Динамо від 250 гривень.

Оскільки місткість нашої спортивної арени усього 1300 місць, навпроти стаціонарних трибун будуть монтуватися додаткові посадочні площі. Їх буде ще 3000. Середня вартість монтажу одного місця - 400 гривень, повідомляє офіційний сайт Миная.

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Відповідно, вартістю монтажу і зумовлена ціна квитка на поєдинок. Тож, на додаткову монтовану трибуну білет коштує 250 грн, на сектори A-B, E-F – 400 грн.

Ціна квитка на поєдинок із Динамо значно, у рази, відрізняється від вартості входу на інші матчі. Ми не хотіли завищувати ціни, але враховуючи економічну ситуацію та собівартість монтажних робіт, аби забезпечити шалений попит, який є наразі, прийняли таке рішення.

Квитки продаватимуться лише у касі на стадіоні у Минаї. Зазначимо, у одні руки можна буде придбати два квитки.

Матч 1/8 фіналу Кубка України відбудеться 31 жовтня. Початок зустрічі о 14 годині.

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