Минай – Динамо: билеты на матч Кубка Украины будут стоить 250 и 400 грн

Проходи будет продавать билеты на матч против Динамо от 250 гривен.

Поскольку емкость нашей спортивной арены всего 1300 мест, напротив стационарных трибун будут монтироваться дополнительные посадочные площади. Их будет еще 3000. Средняя стоимость монтажа одного места – 400 гривен, сообщает официальный сайт Миная.

Динамо сенсационно проиграло Львову

Соответственно, стоимости монтажа и обусловлена ​​цена билета на поединок. Поэтому, на дополнительную монтируемую трибуну билет стоит 250 грн, на сектора A-B, E-F – 400 грн.

Цена билета на поединок с Динамо значительно, в разы отличается от стоимости входа на другие матчи. Мы не хотели завышать цены, но учитывая экономическую ситуацию и себестоимость монтажных работ, чтобы обеспечить большой спрос, который есть сейчас, приняли такое решение.

Билеты будут продаваться только в кассе на стадионе в Минае. Отметим, в одни руки можно будет приобрести два билета.

Матч 1/8 финала Кубка Украины состоится 31 октября. Начало встречи в 14 часов.

Тренер Мыная: Мы не боимся Динамо