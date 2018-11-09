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Мінаміно – найкращий гравець тижня Ліги Європи

19:01 122 Читать на русском
Мінаміно – найкращий гравець тижня Ліги Європи
Такумі Мінаміно / Фото: соцмережі

УЄФА назвав найкращого виконавця 4 туру Ліги Європи.

Вінгер Зальцбурга Такумі Мінаміно визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі Європи, повідомляє офіційний Twitter УЄФА.

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23-річний півзахисник в матчі 4-го туру групового етапу ЛЄ проти Русенборга (5:2) відзначився хет-триком.

Мінаміно став першим в історії японським футболістом, який оформив хет-трик у єврокубковому матчі.

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Русенборг - Зальцбург: Четвер 08 листопада 2018

Русенборг
Матч завершено
2 : 5
Зальцбург
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Теги
Русенборг - Зальцбург Такумі Мінаміно Такумі Мінаміно Зальцбург Зальцбург Ліга Європи
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