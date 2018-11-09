Мінаміно – найкращий гравець тижня Ліги Європи

Україна — 18:49 1368
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Миколенко продовжив контракт з Динамо
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Соларі тренуватиме Реал щонайменше до Різдва, – MarcaІспанія — 17:43 1487
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Der Klassiker, нова дуель Гвардіоли та Моурінью, візит Роналду до fashion-столиці: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 16:30 1244
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"Побиття в Києві" та "Чи дійсно команди грали 11 на 11?": матч Динамо – Ренн в огляді французьких ЗМІЛіга Європи — 15:13 3825
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Шокуючі деталі контракту Неймара з ПСЖ – клуб платить за оплески уболівальникам та відсутність критики арбітрівФранція — 15:04 2758
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