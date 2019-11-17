Панков: Мілевський побоювався переходу в Динамо Брест

Відомий агент Олександр Панков розповів про важкий період для скандального форварда Артема Мілевського перед трансфером в в Динамо Брест.

"У нього був страх переходу в Динамо Брест з Тосно. Він переживав з цього приводу кілька днів, думав, як його зустрінуть в рідній країні і який тиск буде створюватися.

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Страх не в плані, що його поб'ють, а в плані, що його не приймуть, буде свист, стане відкинутим. Але я йому сказав: "Послухай, все ж залежить від тебе. Якщо ти вийдеш і зробиш результат, заб'єш гол, віддаси гольову, потім в наступній грі заб'єш і віддаси, то весь минулий негатив забудуть. Люди, звичайно, довго пам'ятають погане, але крок за кроком хорошими справами ти цей негатив весь прибереш". В принципі, так і вийшло", – сказав Панков в в ефірі YouTube-каналу "MelkazeRaw".

Нагадаємо, Мілевський у 2017-му перейшов з російського Тосно в Динамо Брест, кольори якого захищає і зараз.

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