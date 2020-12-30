Мілевський у костюмі Діда Мороза роздавав подарунки біля НСК Олімпійський – новорічне відео

Колишній нападник київського Динамо Артем Мілевський, який зараз виступає у чемпіонаті Білорусі, продовжує розвивати свій Youtube-канал.

Відеоролик був знятий напередодні матчу шостого туру групового етапу Ліги Європи Динамо – Лугано (1:1). Мілевський розгулював поблизу НСК Олімпійський у костюмі Діда Мороза та роздавав подарунки.

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Артем поспілкувався з фанатами киян щодо нинішніх проблем клубу. Також форвард питав, хто міг би допомогти команді з колишніх гравців, натякаючи на самого себе.

Нагадаємо, минулий сезон Мілевський провів у складі Динамо Брест, якому допоміг виграти чемпіонат Білорусі, перервавши гегемонію БАТЕ.

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