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Мілевський у костюмі Діда Мороза роздавав подарунки біля НСК Олімпійський – новорічне відео

20:07 1022 Читать на русском
Мілевський у костюмі Діда Мороза роздавав подарунки біля НСК Олімпійський – новорічне відео
Артем Мілевський / фото із соцмереж

Колишній нападник київського Динамо Артем Мілевський, який зараз виступає у чемпіонаті Білорусі,  продовжує розвивати свій Youtube-канал.

Відеоролик був знятий напередодні матчу шостого туру групового етапу Ліги Європи Динамо – Лугано (1:1). Мілевський розгулював поблизу НСК Олімпійський у костюмі Діда Мороза та роздавав подарунки.

Мілевський запустив канал на Youtube – у першому відео він показав свій відпочинок з Алієвим у нічному клубі Києва

Артем поспілкувався з фанатами киян щодо нинішніх проблем клубу. Також форвард питав, хто міг би допомогти команді з колишніх гравців, натякаючи на самого себе.

Нагадаємо, минулий сезон Мілевський провів у складі Динамо Брест, якому допоміг виграти чемпіонат Білорусі, перервавши гегемонію БАТЕ.

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Динамо Динамо Відеоновини Динамо Брест Динамо Брест Артем Мілевський Артем Мілевський
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