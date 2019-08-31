Мілан обіграв Брешію та здобув дебютну перемогу під керівництвом Джампаоло в Серії А

Міланці частково реабілітувались за поразку у попередньому турі.

У 2-у турі італійського чемпіонату Мілан здобув свою першу перемогу. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Після поразки від Удінезе у попередньому турі Мілан не мав іншого виходу, окрім як перемагати Брешію вдома. Саме з таким настроєм господарі вийшли на поле, що принесло результат невдовзі після стартового свистка – на 12-й хвилині Чахланоглу вистрибнув вище всіх і головою замкнув подачу Сусо з правого флангу.

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Гості мали кілька нагод, аби відігратися, але на заваді ставали або неточність на завершальній стадії, або ж вдала гра Доннарумми у своїх володіннях. Здавалося, Мілан цілком задовольняв такий хиткий результат, позаяк у другому таймі глядачі майже не побачили небезпечних гольових моментів від господарів. Лише наприкінці матчу міланці дещо активізувались, що, однак, не дозволило збільшити власну перевагу на табло. В підсумку – не надто переконлива перемога 1:0.

Турнірна таблиця чемпіонату Італії