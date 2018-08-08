Мілан націлився на Юліана Дракслера

Німецький хавбек Юліан Дракслер може продовжити кар'єру в Мілані, Рікардо Родрігес може вирушити в зворотньому напрямку.

Мілан хоче орендувати хавбека ПСЖ Юліана Дракслера з правом викупу, повідомляє Football Italia.

"Россонері" наразі не мають грошей на придбання 24-річного футболіста, тому хочуть відкласти момент купівлі.

Натомість ПСЖ цікавиться послугами захисника Мілана Рікардо Родрігеса, адже шукають заміну Берчіче, який перейшов в Атлетік Більбао.

Сторони можуть узгодити обмін футболістів з доплатою.

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