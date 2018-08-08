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Милан нацелился на Юлиана Дракслер

20:02 37 Читати українською
Милан нацелился на Юлиана Дракслер
Юлиан Дракслер / Фото: соцсети

Немецкий хавбек Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в Милане, Рикардо Родригес может отправиться в обратном направлении.

Милан хочет арендовать полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера с правом выкупа, сообщает Football Italia.

У "россонери" пока нет денег на приобретение 24-летнего футболиста, поэтому они хотят отложить момент покупки.

Зато ПСЖ интересуется услугами защитника Милана Рикардо Родригеса, ведь ищут замену Берчиче, который перешел в Атлетик Бильбао.

Стороны могут согласовать обмен футболистов с доплатой.

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