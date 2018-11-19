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Милан может подписать Фабрегаса

13:55 33 Читати українською
Милан может подписать Фабрегаса
Сеск Фабрегас / фото: ФК Челси

Полузащитник Челси Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в Милане.

Милан рассматривает возможность подписания хавбека Челси Сеска Фабрегаса. 31-летний испанец снова стал объектом интереса "россонери", которые уже контактировали с Фабрегасом, информирует Calciomercato.

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Милан из-за травм надолго потерял Бонавентуру и Билью, а потому может усилиться хавбеком Челси для укрепления центра поля.

Фабрегас выступает за Челси с 2014 года, однако в текущем сезоне провел лишь 3 матча в АПЛ. Контракт испанца истекает летом 2019 года.

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