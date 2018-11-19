Милан может подписать Фабрегаса

Германия — 13:02 63
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Барселона размышляет над подписанием Йовича – скауты клуба уже просматривали игрока
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Барселона поставила ультиматум Дембеле – француз рискует остаться без футболаИспания — 12:35 239
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Украина – Турция: Луческу не сможет рассчитывать сразу на 3-х игроковТоварищеские матчи — 12:12 119
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Реал хочет подписать Педриньо, которым интересуется ШахтерИспания — 10:31 183
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Football's coming home: як збірна Англії повертає собі статус гранда світового футболуЛига наций — 18 нояб 424
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