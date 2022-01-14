Можливе "звільнення" Шевченка у відеоогляді матчу Мілан – Дженоа – 3:1
00:55 - Читать на русском
Мілан дотиснув Дженоа в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
74’ Олів'є Жиру
103’ Рафаель Леау
112’ Алексіс Салемакерс
Лео Естігор 17’
17’ Лео Естігор
74’ Олів'є Жиру
103’ Рафаель Леау
112’ Алексіс Салемакерс
Підопічні Шевченка несподівано вийшли вперед на 17-й хвилині. Зимовий новачок Лео Естігор у могутньому стрибку замкнув подачу з кутового. Мілан відігрався лише в середині другого тайму. Жиру залишився без нагляду і головою точно пробив у дев'ятку.
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На екстратайми у Дженоа сил не залишилось. Леау курйозним парашутом закинув м'яч точно за комірець Шемперу, а крапку поставив Салемакерс. 3:1 – поразка, яка цілком може стати для Андрія Шевченка лебединою піснею на чолі генуезців.
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