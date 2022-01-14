Мілан дотиснув Дженоа в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Підопічні Шевченка несподівано вийшли вперед на 17-й хвилині. Зимовий новачок Лео Естігор у могутньому стрибку замкнув подачу з кутового. Мілан відігрався лише в середині другого тайму. Жиру залишився без нагляду і головою точно пробив у дев'ятку.

Мілан в овертаймі дотиснув Дженоа і вийшов у чвертьфінал Кубка Італії – новачок подарував марну надію Шевченку

На екстратайми у Дженоа сил не залишилось. Леау курйозним парашутом закинув м'яч точно за комірець Шемперу, а крапку поставив Салемакерс. 3:1 – поразка, яка цілком може стати для Андрія Шевченка лебединою піснею на чолі генуезців.