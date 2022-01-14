Возможное "увольнение" Шевченко в видеообзоре матча Милан – Дженоа – 3:1
00:55 - Читати українською
Милан дожал Дженоа в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
74’ Оливье Жиру
103’ Рафаэль Леау
112’ Алексис Салемакерс
Лео Эстигор 17’
17’ Лео Эстигор
74’ Оливье Жиру
103’ Рафаэль Леау
112’ Алексис Салемакерс
Подопечные Шевченко неожиданно вышли вперед на 17-й минуте. Зимний новичок Лео Эстигор в мощном прыжке замкнул подачу с углового. Милан отыгрался только в середине второго тайма. Жиру остался без присмотра и головой точно пробил в девятку.
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На экстратаймы у Дженоа сил не осталось. Леау курьезным парашютом забросил мяч точно за воротник Шемпера, а точку поставил Салемакерс. 3:1 – поражение, которое вполне может стать для Андрея Шевченко лебединой песней во главе генуэзцев.
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