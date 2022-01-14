Милан дожал Дженоа в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Подопечные Шевченко неожиданно вышли вперед на 17-й минуте. Зимний новичок Лео Эстигор в мощном прыжке замкнул подачу с углового. Милан отыгрался только в середине второго тайма. Жиру остался без присмотра и головой точно пробил в девятку.

Милан в овертайме дожал Дженоа и вышел в четвертьфинал Кубка Италии – новичок подарил тщетную надежду Шевченко

На экстратаймы у Дженоа сил не осталось. Леау курьезным парашютом забросил мяч точно за воротник Шемпера, а точку поставил Салемакерс. 3:1 – поражение, которое вполне может стать для Андрея Шевченко лебединой песней во главе генуэзцев.