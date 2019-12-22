Мілан Берлусконі неможливо відтворити за шість місяців, – Бобан після розгрому від Аталанти

Легендарний гравець Мілана Звонімір Бобан, який зараз працює в керівництві клубу, прокоментував розгромну поразку "россонері" від Ататланти (0:5) у 17 турі Серії А.

"Програвати з таким рахунком завжди боляче. Ми хочемо конкурувати з найкращими командами, але, очевидно, не можемо. Мілан Берлусконі неможливо відтворити за шість місяців або за рік. На це треба значно більше часу.

Майстерний асист Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Мілан – 5:0

Ця поразка – важкий удар для нас. Ми повинні прокинутись і відреагувати на невдачі. На Мілан чекає сумне Різдво.

Востаннє Мілан поступався з таким рахунком у 1998 році Ромі. Я брав участь в тому матчі і пам'ятаю, наскільки це боляче. Але ми не повинні перекреслювати все те, що зробили за останні два місяці. Нам треба підсилювати і оборону, і атаку. Зимовий трансферний ринок відрізняється від літнього. Ми розглядаємо декілька кандидатур.

Ми дуже задоволені роботою Піолі. Щодо нього немає ніяких сумнівів", – цитує Бобана Football Italia.

Відзначимо, що після 17 турів Мілан посідає 11 місце в турнірній талиці Серії А. Контракт Стефано Піолі з "россонері" розрахований до завершення поточного сезону.

Маліновський допоміг Аталанті розбити Мілан – українець розкішним асистом підтвердив освоєння в Бергамо