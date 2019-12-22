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Мілан Берлусконі неможливо відтворити за шість місяців, – Бобан після розгрому від Аталанти

18:47 408 Читать на русском
Мілан Берлусконі неможливо відтворити за шість місяців, – Бобан після розгрому від Аталанти
Звонімір Бобан / 90Min

Легендарний гравець Мілана Звонімір Бобан, який зараз працює в керівництві клубу, прокоментував розгромну поразку "россонері" від Ататланти (0:5) у 17 турі Серії А.

10’ Алехандро Папу Гомес
61’ Маріо Пашаліч
63’ Йосіп Ілічіч
72’ Йосіп Ілічіч
83’ Луїс Мурієль
 
10’ Алехандро Папу Гомес
61’ Маріо Пашаліч
63’ Йосіп Ілічіч
72’ Йосіп Ілічіч
83’ Луїс Мурієль

"Програвати з таким рахунком завжди боляче. Ми хочемо конкурувати з найкращими командами, але, очевидно, не можемо. Мілан Берлусконі неможливо відтворити за шість місяців або за рік. На це треба значно більше часу.

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Ця поразка – важкий удар для нас. Ми повинні прокинутись і відреагувати на невдачі. На Мілан чекає сумне Різдво.

Востаннє Мілан поступався з таким рахунком у 1998 році Ромі. Я брав участь в тому матчі і пам'ятаю, наскільки це боляче. Але ми не повинні перекреслювати все те, що зробили за останні два місяці. Нам треба підсилювати і оборону, і атаку. Зимовий трансферний ринок відрізняється від літнього. Ми розглядаємо декілька кандидатур.

Ми дуже задоволені роботою Піолі. Щодо нього немає ніяких сумнівів", – цитує Бобана Football Italia.

Відзначимо, що після 17 турів Мілан посідає 11 місце в турнірній талиці Серії А. Контракт Стефано Піолі з "россонері" розрахований до завершення поточного сезону.

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Теги
Звонімір Бобан Аталанта - Мілан Мілан Мілан Італія Сільвіо Берлусконі Стефано Піолі Стефано Піолі
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