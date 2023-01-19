Інтер не залишив Мілану шансів у битві за Суперкубок Італії. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.

Дімарко швидко відкрив рахунок, замкнувши передачу на дальній стійці, а Джеко легко обіграв Тоналі й подвоїв перевагу. "Россонері" намагались відігратись – реалізація була на поганому рівні.

Інтер розбив Мілан і виграв Суперкубок Італії – Лаутаро з Джеко поставили чемпіонів на коліна

Крапку ж поставив Лаутаро ударом шведою. Для Інтера це 7-й Суперкубок Італії в історії (за цим показником він зрівнявся із Міланом) і перший трофей у сезоні 2022/23.