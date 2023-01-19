Мілан – Інтер – 0:3 – відео голів та огляд Суперкубка Італії
08:30 - Читать на русском
Інтер не залишив Мілану шансів у битві за Суперкубок Італії. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.
Федеріко Дімарко 10’
Едін Джеко 21’
Лаутаро Мартінес 77’
10’ Федеріко Дімарко
21’ Едін Джеко
77’ Лаутаро Мартінес
Дімарко швидко відкрив рахунок, замкнувши передачу на дальній стійці, а Джеко легко обіграв Тоналі й подвоїв перевагу. "Россонері" намагались відігратись – реалізація була на поганому рівні.
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Крапку ж поставив Лаутаро ударом шведою. Для Інтера це 7-й Суперкубок Італії в історії (за цим показником він зрівнявся із Міланом) і перший трофей у сезоні 2022/23.
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