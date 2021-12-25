"Чи зможе Миколенко з перших матчів заграти за Евертон? Я так розумію, що у світі висококласних футболістів не так багато. Тому Миколенко може заграти, але йому буде важко. Все-таки англійський футбол трохи інший. Англійський футбол – силовий.

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Я думаю, що Миколенко змужніє. Думаю, що Віталіку Ярмоленко та Зінченко підкажуть у плані адаптації. Мені здається, що він змінить якісь акценти, прислухається до досвідченіших людей. Миколенко в Англії буде не один, скажімо так. Сподіваюсь, що хлопці йому підкажуть, допоможуть щодо адаптації. А решта залежить від нього. Такий шанс випав! Ним треба скористатися.

Хто ще з динамівців близький до того, щоб перейти до європейських клубів? Циганкова вже давно сватають до Європи. Насправді у нас також класні воротарі. Я не знаю трансферної політики Динамо. Потрібно знати, кого вони хочуть продати і кого хочуть купити. Але Динамо треба однозначно підсилюватись та зміцнюватися. Киянам треба шукати хороших футболістів", – сказав Ващук у коментарі Meta Ratings.

За інформацією ЗМІ, Евертон заплатить Динамо за Миколенка близько 23 млн євро.

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