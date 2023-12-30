Евертон зустрінеться з Вулверхемптоном у 20 турі чемпіонату Англії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Віталій Миколенко потрапив до стартового складу "ірисок" на останній матч у 2023 календарному році. Зустріч 20-го туру АПЛ 2023/24 між Вулверхемптоном та Евертоном розпочнеться о 17:00 за київським часом. Трансляція доступна на Setanta Sports.

Стартові склади:

Вулверхемптон:

Евертон: