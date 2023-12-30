Миколенко сыграет с первых минут – онлайн-трансляция матча Вулверхэмптон – Эвертон
16:13 - Читати українською
Эвертон встретится с Вулверхэмптоном в 20 туре чемпионата Англии. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
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Виталий Миколенко попал в стартовый состав "ирисок" на последний матч в 2023 календарном году. Встреча 20-го тура АПЛ 2023/24 между Вулверхэмптоном и Эвертоном начнется в 17:00 по киевскому времени. Трансляция доступна на Setanta Sports.
Стартовые составы:
Вулверхэмптон:
Эвертон:
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