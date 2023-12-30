Эвертон встретится с Вулверхэмптоном в 20 туре чемпионата Англии. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Виталий Миколенко попал в стартовый состав "ирисок" на последний матч в 2023 календарном году. Встреча 20-го тура АПЛ 2023/24 между Вулверхэмптоном и Эвертоном начнется в 17:00 по киевскому времени. Трансляция доступна на Setanta Sports.

Стартовые составы:

Вулверхэмптон:

Эвертон: