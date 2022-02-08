Травма 24-річного Годфрі, отримана в кубковій грі проти Брентфорда, виявилася доволі серйозною. Англієць порвав підколінне сухожилля. Термін відновлення складе 4-5 тижнів, повідомляє офіційний сайт "ірисок".

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Відповідно, Бен не допоможе Евертону в матчах із Ньюкаслом, Лідсом, Саутгемптоном, Манчестер Сіті та Тоттенхемом. Годфрі виступає на позиції центрбека, але в поточному сезоні кілька разів грав зліва у захисті – зокрема, в поєдинках з Арсеналом, Крістал Пелас і Челсі.

Таким чином, Віталій Миколенко став, по суті, безальтернативним варіантом для Френка Лемпарда на позиції лівого захисника. Інших представників цього амплуа у команді немає. З моменту переходу в Евертон українець вже зіграв три матчі – два в Кубку Англії та один у Прем'єр-лізі. "Іриски" посідають 16 місце турнірної таблиці, відірвавшись від зони вильоту на 4 очки.

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