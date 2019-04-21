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Миколенко: Коли Україна стала незалежною? В 1986-му

12:03 1489 Читать на русском
Миколенко: Коли Україна стала незалежною? В 1986-му
Віталій Миколенко / фото: ФФУ

Захисник Динамо Віталій Миколенко відповів на питання, коли розпався Радянський Союз.

"Коли розпався Радянський Союз? Це коли наша країна стала незалежною, так? В 1986-му році. Ні? Значить вище, так?. Вісімдесят чи дев'яносто? В 91-му, так? Молодець, підказав мені", – сказав Миколенко під час шоу "ОТДУШИВДУШУ".

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Теги
Україна Україна Динамо Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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