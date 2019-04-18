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Миколенко: На розбірки взяв би Шабанова, Бурду та Лужного

21:27 1163 Читать на русском
Миколенко: На розбірки взяв би Шабанова, Бурду та Лужного
Віталій Миколенко / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко дав дотепні прізвиська одноклубникам і тренеру киян.

"Кого б взяв із собою на розбірки? Шабанова. Гадаю, він нормально "розвалить" чуваків. Прізвисько дав би йому "Перука". Другим Бурду. Ви бачили його плечі? Прізвисько "Кам'яний", це по його обличчю видно.

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Третього б взяв з дубля – мій друг Влад Кучерук. Назвав би його "Механік". Просто знаю одну історію. На Нивках чуваки попросили у нього прикурити, ззаду. Він одному дав в жбан (в голову – прим), другому – з ноги і втік. Ще взяв би Олега Лужного. Він був би "Бос", – сказав Миколенко під час шоу ОТДУШИВДУШУ.

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Теги
Олег Лужний Артем Шабанов Артем Шабанов Микита Бурда Микита Бурда Динамо Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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