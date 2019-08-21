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Микита Шевченко: Стадія плей-офф кваліфікації Ліги Європи є для Зорі якимось прокляттям

22:01 562 Читать на русском
Микита Шевченко: Стадія плей-офф кваліфікації Ліги Європи є для Зорі якимось прокляттям
Микита Шевченко / фото із соцмереж

Голкіпер луганської Зорі Микита Шевченко поділився очікуваннями перед матчем плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти іспанського Еспаньйола.

 

"Всі ми прекрасно знаємо, який нам дістався суперник. Еспаньйол грає в одній з найсильніших європейських ліг. Завтра будемо битися, залишати на полі всі сили, щоб досягти результату. Стадія плей-офф є для нас якимось прокляттям, і спробуємо зняти це прокляття.

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У команді чудовий настрій. Всі живуть завтрашньою грою і всі хочуть проявити себе, дати бій. Як то кажуть, здати іспит і перевірити себе на тлі такого суперника.

Чесно кажучи, коли виходиш на поле, не помічаєш капітанської пов'язки. Це не так важливо. Важливо, щоб команда досягала позитивного результату", – цитує Шевченка прес-служба Зорі.

Поєдинок Еспаньйол – Зоря розпочнеться 22 серпня о 22:00. Матч-відповідь пройде в Запоріжжі 29 серпня.

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Зоря Зоря Ліга Європи Еспаньйол - Зоря Микита Шевченко Микита Шевченко
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