Никита Шевченко: Стадия плей-офф квалификации Лиги Европы является для Зари каким-то проклятием

Голкипер луганской Зари Никита Шевченко поделился ожиданиями перед матчем плей-офф квалификации Лиги Европы против испанского Эспаньола.

"Все мы прекрасно знаем, какой нам достался соперник. Эспаньол играет в одной из сильнейших европейских лиг. Завтра будем биться, оставлять на поле все силы, чтобы достичь результата. Плей-офф для нас является каким-то проклятием, попробуем снять это проклятие.

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В команде отличное настроение. Все живут завтрашней игрой и все хотят проявить себя, дать бой. Как говорится, сдать экзамен и проверить себя на фоне такого соперника.

Честно говоря, когда выходишь на поле, не замечаешь капитанской повязки. Это не так важно. Важно, чтобы команда добивалась положительного результата", – цитирует Шевченко пресс-служба Зари.

Поединок Эспаньол – Заря начнется 22 августа в 22:00. Ответный матч пройдет в Запорожье 29 августа.

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