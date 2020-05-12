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Михайличенко окреслив позицію Динамо щодо завершення сезону УПЛ

17:12 1293 Читать на русском
Михайличенко окреслив позицію Динамо щодо завершення сезону УПЛ
Олексій Михайличенко / Фото ФК Динамо

Наставник Динамо Олексій Михайличенко переконаний, що клубам УПЛ потрібно сідати за стіл перемовин.

"Як головний тренер, я прийму будь-яке рішення щодо дат і місця проведення поєдинків.

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Можливо, для нас було б оптимально дограти сезон в Києві. Але у інших клубів може бути інша думка, необхідно знаходити спільне рішення. У ситуації, що склалася дуже важливо прислухатися один до одного і знайти варіант, який би підійшов усім командам", – цитує Михайличенка офіційний сайт киян.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Динамо розташувалось на третій сходинці, поступаючись Зорі за додатковими показниками.

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Теги
УПЛ коронавірус Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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