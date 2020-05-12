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Михайличенко подчеркнул главную проблему Динамо по итогам первой тренировки после карантина

20:37 73 Читати українською
Михайличенко подчеркнул главную проблему Динамо по итогам первой тренировки после карантина
Алексей Михайличенко / Фото ФК Динамо

Наставник Динамо Алексей Михайличенко оценил готовность команды после первой полноценной тренировки за два месяца.

"Разный уровень физической готовности – это проблема. Но эту проблему можно решить, и это одно из направлений деятельности тренерского штаба. Это наша работа и в ближайшее время, в том числе, будем заниматься тем, чтобы привести состояние игроков к общему знаменателю.

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У нас есть четкий план дальнейшей работы. Уже на этой неделе мы готовы провести двухразовые тренировки, но все будет зависеть от состояния футболистов. В зависимости от того, как они готовы, мы будем вносить коррективы в программу работы.

В наших планах также двусторонние матчи, контрольные поединки с другими командами. Но здесь пока идут переговоры, необходимо учесть ряд нюансов, в данном направлении на сегодняшний день конкретики нет", – цитирует Михайличенко официальный сайт киевлян.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Динамо расположилось на третьей строчке, уступая Заре по дополнительным показателям.

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коронавирус Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
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