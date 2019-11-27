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Михайличенко буде дуже обережним у виборі нових гравців для Динамо, – Циганик

00:05 415 Читать на русском
Михайличенко буде дуже обережним у виборі нових гравців для Динамо, – Циганик
Олексій Михайличенко / ФК Динамо

Відомий журналіст Ігор Циганик вважає, що київське Динамо буде скрупульозно підходити до підписання нових гравців у період зимового трансферного вікна.

"Зараз є багато агентів, які пропонують гравців у Динамо, але у киян є досвід минулої зими, коли довго говорили про Франа Соля, про те, що він прийде і врятує команду. І це була помилка, адже рік майже втрачений для Соля. І зараз потрібно бути обережним.

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Михайличенко буде дуже акуратно підходити до кадрової політики. Багато залежить від того, де Динамо гратиме навесні. Якщо вийде далі в єврокубках, то потрібно підсилюватися", – сказав журналіст в ефірі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, перед призначенням на посаду головного тренера Михайличенко працював спортивним директором Динамо. Саме він був одним з тих, хто приймав рішення щодо підписань футболістів. Зокрема, він був ініціатором переходу в Динамо Франа Соля.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Циганик Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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