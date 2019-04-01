"Про заборгованості Ворскли знали навіть коти Леоненка", – Вацко виправдав Сачка

Футбольний коментатор та експерт Віктор Вацко прокоментував відставку Василя Сачка з посади головного тренера Ворскли.

"Провина за непотрапляння Ворскли в першу шістку повинна лежати на клубі, включаючи інвестора і людей, які керують клубом. Про заборгованість знали навіть коти Леоненка. Василь Сачко працював в таких умовах і давав результат.

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Які були трансфери Ворскли останнім часом? Хто прийшов і реально заграв в основному складі? Артур? Ймовірно, його наступною командою буде ринок "Привоз".

Прийшов бразильський бомбардир Карека, скільки він забив? Я вважаю, що клуб не попрацював над якісним посиленням команди. Хоча команда потребувала перебудови, враховуючи вік футболістів", – сказав Вацко в ефірі програми Великий футбол.

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