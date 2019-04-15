Безпрецедентно: єнот спрогнозував переможця Кубка України з футболу

Єнот на ім’я Вайсбург вибрав пару фіналістів та майбутнього володаря Кубка України сезону 2018-2019.

Прогнозування відбулося за ініціативи броварні "Уманьпиво", яка є офіційним спонсором фіналу Кубку України сезону 2018-2019 другий рік поспіль. Якщо передбачення єнота справдиться, він стане справжньою сенсацією в українському футбольному світі.

Прогноз відбувався на імпровізованому футбольному полі. Перед тваринкою було розкладено дві пари карток з назвами команд-переможців чвертьфіналів. Спершу з двох карток клубів-півфіналістів "Інгулець"–"Зоря" єнот обрав футбольний клуб "Інгулець", якому Вайсбург спрогнозував вихід до фінального етапу. Суперником клубу з смт Петрове за передбаченням спритного єнота стане "Шахтар". Донецький клуб він обрав серед пари півфіналістів "Шахтар"–"Дніпро-1". Отже, на думку єнота, у фіналі мають зустрітися "Інгулець" та "Шахтар".

А от володарем Кубку України нинішнього сезону, згідно з пророцтвом Вайсбурга, стане донецький "Шахтар".

СЕО броварні "Уманьпиво" Ігор Кисіль: "Ми вболіваємо за розвиток українського спорту та підтримуємо його популяризацію в країні. Ця нестандартна подія має привернути ще більшу увагу до нашого футболу та, сподіваюсь, поповнить ряди вболівальників".

Представник ТОВ "ФФУ Маркетинг", Павло Базиченко, що був присутній на "прогнозуванні" відзначив: "Кубок України ще такого не бачив! Дійсно, вперше в нашій країні відбувається такий фановий прогноз від єнота. Нам теж дуже цікаво, чи справдиться його передбачення. Тож запрошуємо вас разом спостерігати за кубковими іграми та вболівати за український футбол!".

Нагадуємо, що півфінальні матчі відбудуться 17 квітня, а фінал можна буде спостерігати 15 травня на стадіоні "Славутич-Арена" у м. Запоріжжя.